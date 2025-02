Konfrans Liqasında 1/8 finalın püşkü atıldı

Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkatmadan sonra komandaların bu raunddakı rəqibləri bəlli olub.

Konfrans Liqası

1/8 final (6 və 13 mart)

“Betis” (İspaniya) – “Vitoriya” (Portuqaliya)

“Çelye” (Sloveniya) – “Luqano” (İsveçrə)

“Borats” (Bosniya və Herseqovina) – “Rapid” (Avstriya)

“Molde” (Norveç) – “Legiya” (Polşa)

“Yagelloniya” (Polşa) – “Serkl Brügge” (Belçika)

“Panatinaikos” (Yunanıstan) – “Fiorentina” (İtaliya)

“Pafos” (Kipr) – “Yurqorden” (İsveç)

“Kopenhagen” (Danimarka) – “Çelsi” (İngiltərə)

Ətraflı

Ad - 00:11

1/4 final (10 və 17 aprel)

2-ci cütün qalibi – 6-cı cütün qalibi

8-ci cütün qalibi – 4-cü cütün qalibi

7-cü cütün qalibi – 3-cü cütün qalibi

1-ci cütün qalibi – 5-ci cütün qalibi

Yarımfinal (1 və 8 may)

9-cu cütün qalibi – 10-cu cütün qalibi

11-ci cütün qalibi – 12-ci cütün qalibi

Final (28 may, Vrotslav)

13-cü cütün qalibi – 14-cü cütün qalibi

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.