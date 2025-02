NATO-nun Avropada genişlənməsi Ukrayna böhranına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O, Cənubi Afrikanın Yohannesburq şəhərində keçirilən G20 Xarici İşlər Nazirləri toplantısındakı çıxışında bildirib ki, Kiyev rəhbərliyinə nəzarətsiz maliyyə dəstəyi və silah verilməsi böhranın sona çatmasına mane olur. Lavrov, Ukrayna böhranı ilə bütün məsələlərin Ər-Riyadda Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında keçirilən məsləhətləşmə görüşündə müzakirə edildiyini bildirib. NATO-nun İraq, Liviya, Əfqanıstan və Suriyadakı hərəkətlərinin beynəlxalq terrorizmin yaratdığı təhlükəni artırdığını ifadə edən Lavrovun sözlərinə görə, dünyada terror qrupları Ukraynadan sızan Qərb silahları ilə qidalanır.

Lavrov bəyan edib ki, Qərb yeni güc balansını qəbul etməli və digər ölkələrlə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər qurmalıdır.

