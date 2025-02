Bişkekdə Qırğızıstan və Tacikistan rəsmiləri iki ölkə sərhədinin ümumi hissəsinin delimitasiyasına dair protokola imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sənədi iki ölkənin Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitələrinin rəhbərləri Kamçıbek Taşiyev və Saymumin Yatimov imzalayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.