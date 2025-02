Dövlət qulluğu imtahanında bu problemlər var - Ekspert

Dövlət qulluğuna hazırlıq və işlə təmin olunma prosesi müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən mərhələlərdən ibarət olur. Bu proses dövlət orqanlarında müxtəlif vəzifələrə təyinat üçün namizədlərin seçilməsi və yerləşdirilməsi üçün tələbləri müəyyən edir. Bəs dövlət qulluqçularının işlə təmin olunma prosesi necə həyata keçirilir?

Təhsil ekperti Rizvan Fikrətoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, dövlət qulluğu imtahanları hər ay keçirilir. İmtahanın minimum qiyməti 82 manatdır. Dövlət qulluğu imtahanından uğurla keçən namizədlər müsahibə mərhələsinə dəvət olunur:

"Müsahibə mərhələsi ümumilikdə ildə təxminən 3-4 dəfə keçirilir. Namizəd hər dəfə maksimum 3 orqanda və ya bir orqan daxilində 3 fərqli vəzifə üzrə seçim edə bilər. Müsahibə zamanı namizədin test imtahanında cavablandırdığı qanunvericilik sualları, dünyagörüşü, vakansiyaya uyğun sahə bilikləri və digər bacarıqları yoxlanılır. Əgər vakansiya üzrə xarici dil biliyi və ya müəyyən proqram bilikləri tələb olunursa, bu istiqamətdə də suallar verilir. Müsahibə nəticəsində uğur qazanan namizədlər arasında ən yüksək bal toplayan şəxs 6 aylıq sınaq müddəti ilə işə qəbul olunur. Sınaq müddətini uğurla başa vurduqdan sonra onunla 3 aylıq staj müqaviləsi bağlanır. Staj dövrünü də müvəffəqiyyətlə tamamlayan namizədə dövlət qulluqçusu statusu və qəbul olduğu təsnifat üzrə dövlət qulluğu dərəcəsi verilir".

R.Fikrətoğlu dövlət qulluğuna qəbulun hazırkı sistemini tam təqdirəlayiq hesab etmədiyini deyib:

"Çünki test imtahanı əsasən əzbərçiliyə və söz oyunlarına söykənir. Xüsusilə qanunvericilik suallarında bir sözün dəyişdirilməsi belə cavabın səhv hesab olunmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, bütün namizədlərə standart məntiq və informatika sualları təqdim edilir, yəni, hakim köməkçisi olmaq istəyən şəxs də, hər hansı dövlət qurumunun kargüzarlığında işləmək istəyən şəxs də eyni sualları cavablandırır. Müsahibə mərhələsi isə tam şəffaf deyil, çünki burada insan amili önəmli rol oynayır. Müsahibə komissiyasının üzvləri namizədin biliklərini istədikləri formada, fərqli istiqamətlərdən qiymətləndirirlər. Bir nəfərin dünyagörüşünə uyğun olan cavab başqa birisi üçün qənaətbəxş hesab edilməyə bilər. Bu baxımdan müsahibə mərhələsinin test formatına keçirilməsi daha obyektiv nəticələrin əldə olunmasına imkan yarada bilər. Hazırkı qəbul sistemi isə tam şəffaf və obyektiv hesab edilə bilməz".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.