Misli Premyer Liqasında XXIV turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ” “Sabah”la qarşılaşıb. Görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra xallarını 57-yə çatdıran "Qarabağ" 1-ci, "Sabah" isə 33 xalla 5-ci sırada qərarlaşıb.

Günün ilk oyununda "Araz-Naxçıvan" - "Səbail" qolsuz heç-heçə edib.

