Suriyanın Deyr əz-Zor şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər xəsarət alıb.

Hadisənin səbəbi hələ məlum deyil. Araşdırmalar davam etdirilir.

