Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ankaradan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"Ankara bu gün. Bir millət, iki dövlət",-deyə Prezident köməkçisi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.