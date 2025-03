Sərnişin təyyarəsi tualetdəki problemə görə geri qayıtdı

ABŞ-dən Hindistana uçan “Air India” şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi geri qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin tualetlərindəki tıxanma səbəbindən Çikaqoya geri döndüyü bildirilib. Çikaqo şəhərindən Hindistanın paytaxtı Yeni Dehliyə uçan sərnişin təyyarəsindəki 12 tualetdən 11-nin tıxandığı qeyd edilib. “Air India”nın açıqlamasına görə, “AI126” nömrəli uçuş üzrə uçan təyyarə texniki nasazlıq səbəbindən havaya qalxdıqdan təxminən 5 saat sonra Çikaqoya geri dönüb.

Açıqlamada bildirilir ki, yaşayış yeri ilə təmin olunan sərnişinlərin təyinat yerlərinə daşınması üçün alternativ tədbirlər görülüb.

