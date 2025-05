"Real"ın istədiyi futbolçuya tarixi təklif

"Bavariya" mövsümün sonunda böyük transferə imza ata bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bavariya" klubu "Bayer Leverkuzen"in ulduz futbolçusu Florian Virtz üçün ümumilikdə 250 milyon büdcə ayırıb. Transfer reallaşarsa, bu, "Bavariya" tarixinin ən bahalı transferi olacaq. Bildirilir ki, bu büdcəyə futbolçunun maaşı və transfer haqqı daxildir. “L'Equipe”də dərc edilən xəbərə görə, "Bavariya" alman futbolçu üçün 5 illik müqavilə və hər mövsüm üçün 25 milyon təklif edib. Məlumata görə, ötən mövsüm “Bayer Leverkuzen”in Bundesliqa çempionluğunun memarlarından olan Virtz “Real Madrid”in də transfer siyahısındadır. İddialara görə, “Real”ın məşqçi təyin etmək istədiyi Xabi Alonso Virtzin transferini tələb edib.

Bu mövsüm “Bayer Leverkuzen”də 42 matçda iştirak edən Florian Virtz 15 qol və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

