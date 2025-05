Pakistan Kəşmirdə baş vermiş silahlı hücumla bağlı qərəzsiz təhqiqat aparılmasını təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pakistanın informasiya naziri Attaullah Tarar "RİA Novosti"yə bildirib. "Pakistan bu məsələdə şəffaf, qərəzsiz təhqiqat aparılması niyyətini çox aydın ifadə edib", - deyə nazir bəyan edib.

Xatırladaq ki, Hindistanın Cammu və Kəşmir regionunda vətəndaşlara qarşı silahlı hücum baş verib. Hindistan kəşfiyyatı hücumda Pakistanı ittiham edib.

