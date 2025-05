Pakistan Hindistanla gərginliyin artdığı bir dövrdə ballistik raket sınağı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordudan verilən açıqlamada, 450 kilometr mənzilli, həm adi, həm də nüvə başlıqlarını daşıya bilən “Abdali” adlı ballistik raketin təlim atışlarının uğurla həyata keçirildiyi açıqlanıb.

Xatırladaq ki, bir müddətdir ki, Kəşmirdə Nəzarət Xətti boyunca iki ölkə arasında atəşkəs pozulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.