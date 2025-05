"Real" Ançelotti ilə razılıq əldə etdi

"Real Madrid" məşqçi Karlo Ançelotti ilə klubdan ayrılmaq şərtləri barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti mövsüm yekunlaşmadan klubdan göndərilə bilər. "The Athletic”də dərc edilən xəbərə görə, “Real” “Barselona” üzərində qələbə qazanmasa Ançelotti klubdan ayrılacaq. Ançelottinin Braziliya Futbol Konfederasiyası ilə müqavilə imzalayacağı irəli sürülür. İddia edilir ki, Ançelottinin erkən istefa verərsə, kluba müvəqqəti məşqçi gətirilə bilər.

“Real”ın məşqçi namizədləri arasında Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, Santiaqo Solari və Raulun adı var.

