Paşinyan Moskvada Qələbə paradında iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan mayın 9-da Moskvada Qələbə paradında iştirak edəcəyini təsdiqləyib.

