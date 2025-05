​“WhatsApp”ın mesaj bölməsi yeniləndi - Belə görünəcək

“WhatsApp” istifadəçi təcrübəsini daha yüksək səviyyəyə daşıyacaq yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya süni intellekt dəstəyi ilə söhbət fonlarını fərdiləşdirmək imkanı təqdim edir. Məlumata görə, androidin beta versiyasında istifadəyə verilən yenilik iOS-ların da beta versiyasında istifadəyə verilib. Yenilik sayəsində istifadəçilər Meta AI dəstəyi ilə əmrləri mətn vasitəsilə yazaraq divar kağızları yarada biləcəklər. Yeni funksiya istifadəçilərə nəinki ümumi fon, həm də hər bir söhbət üçün ayrıca fərdi divar kağızları yaratmağa imkan verəcək. İstifadəçi “Bənövşəyi tonlarda meşə səhnəsi” kimi əmr daxil etməklə Meta AI-nin yaradacağı müxtəlif divar kağızı seçimlərini nəzərdən keçirə biləcək.

Dizayn asanlıqla seçilə və tətbiq oluna bilər. İstifadəçilər mövcud əmri dəyişdirməklə yeni vizual dəyişikliklər yarada bilərlər. Bundan əlavə, istifadəçilər seçdikləri divar kağızını daha da fərdiləşdirmək istəsələr, "rəngləri yumşalt", "ulduz əlavə et" və ya "WhatsApp loqosunu fonda yerləşdir" kimi əmrlərlə süni intellektə əlavə sorğular göndərə bilərlər.

