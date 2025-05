Gənc azərbaycanlı ixtiraçı, dünyada şöhrət qazanan Reynerci (Rainergy) startapının təsisçisi Reyhan Camalova təhsil aldığı Pennsylvania Universitetindən məzun olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbuk hesabında məlumat verib.

Qeyd edək ki, R.Camalova 2018-ci ildə Amerikada dünyaca məşhur universitetlərdə qeydiyyatdan keçmişdi və onlardan 7-dən qəbul cavabı almışdı.

