"Süni intellekt korrupsiya cinayətinin yeni formalarını yaradıb" - Prezident

"Süni intellekt, rəqəmsal maliyyə sistemləri və kiber mühitlə bağlı texnoloji inkişaf korrupsiya və digər cinayətlərin yeni formalarının yaranmasına səbəb olmuşdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin "GlobE Network"un altıncı plenar iclas iştirakçılarına müraciətində əksini tapıb.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu mürəkkəb və sürətlə dəyişən çağırışlar hüquq-mühafizə orqanları üçün qlobal miqyasda yeni və çoxşaxəli vəzifələr müəyyən edir:

Ətraflı

"Azərbaycan bu təhlükələrin qarşısını almaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq çərçivəsində öz imkanlarını gücləndirməyə sadiqdir. Əminəm ki, bu üçgünlük plenar iclas ortaq məqsədlərimizin reallaşmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək və korrupsiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi üçün yeni imkanlar açacaqdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.