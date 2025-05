Qoşqar Qoşqarlı vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın tanınmış arxeoloqu, tarix elmləri namizədi Qoşqar Qoşqarlı 76 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1949-cu il sentyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olub. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirən Q.Qoşqarlı, təyinat üzrə Biləsuvar rayonunda orta məktəblərdə müəllimlik edib. 1976-1978-ci illərdə Tarix İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil alıb və 1978-ci ildən etibarən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun "Çöl tədqiqatları" şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

Elmi fəaliyyətinin ilk illərindən Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyətinin öyrənilməmiş sahələrindən biri olan torevtika (qiymətli metallardan və tuncdan hazırlanmış avadanlıq) məmulatlarının tədqiqi ilə məşğul olub. 1981-1985-ci illərdə AMEA Rəyasət Heyəti İctimai Elmlər Bölməsində elmi katib vəzifəsində işləyib. 1986-1992-ci illərdə Talış-Muğan arxeoloji ekspedisiyasının rəisi kimi fəaliyyət göstərən arxeoloq Muğan və Lənkəran, Astara bölgələrində əvvəllər elmə məlum olmayan Tunc, İlk Dəmir, Antik və orta əsrlər dövrlərinə aid yüzlərlə tarixi-arxeoloji abidələr aşkar edib. 1988-1996-cı illərdə Q.Qoşqarlı UNESKO-nun “Böyük İpək Yolu” beynəlxalq proqramında Azərbaycan elmini təmsil edərək, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq qədimdə və orta əsrlərdə Böyük İpək Yolu sistemində Azərbaycanın rolu problemini işləməyə başlayıb.

2001-2005-ci və 2013-2019-cu illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz Boru kəmərlərinin tikintisi ilə əlaqədar arxeoloji tədqiqatlar layihəsinə rəhbərlik edib. Layihə çərçivəsində müxtəlif dövrlərə aid onlarca yaşayış yeri və nekropollar tədqiq olunub. Arxeoloqun bu elmi araşdırmaları “Azərbaycan ərazisindəki antik dövr qəbir abidələrinin tipologiyası” fundamental monoqrafiyasında (2012) öz əksini tapıb. O, respublikada və xaricdə nəşr olunan 100-dən çox elmi məqalənin və 3 monoqrafiyanın müəllifidir. Q.Qoşqarlı, həmçinin ölkə başçısının müvafiq sərəncamlarına əsasən nəşr olunmuş “Azərbaycan ensiklopediyası. Əsas cild”in və “Azərbaycanın Milli Atlası”nın müəlliflərindən idi.

Onun vəfatı Azərbaycan elmi ictimaiyyəti üçün böyük itkidir. Q.Qoşqarlının elmi irsi, xüsusən də arxeologiya sahəsindəki tədqiqatları gələcək nəsillər üçün dəyərli bir miras olaraq qalacaq.

