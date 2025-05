Basketbolun 3x3 növü üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Dünya Kubokunun Bakıda keçirilən seçmə mərhələsində sonuncu oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, B qrupunda mübarizə yığma Böyük Britaniya ilə üz-üzə gəlib. Görüş rəqibin 21:12 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra komandamız qrupdan çıxmaq şansını itirib.

