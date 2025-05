Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, şəhər ərazisində "VAZ 2106" ilə yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü G.Mikayılzadə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.