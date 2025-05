Boşanma zamanı uşaq kimdə qalmalıdır?

Boşanma zamanı tərəfləri ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri də uşağın kimdə qalacağı ilə bağlı qərardır. Ən çox rast gəlinən hallarda uşaq ananın himayəsinə verilir. Bəs uşaq hansı hallarda atada qalır?

Hüquqşünas Esmira Rzayeva Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, valideynlər boşandıqdan sonra uşağın hansı tərəfin himayəsində qalması bir neçə hüquqi mexanizmlə tənzimlənir:

“Əgər tərəflər arasında mediasiya təşkilatında barışıq sazişi əldə olunarsa və ana uşağın atanın himayəsində qalmasına etiraz etməzsə, bu zaman uşaq atada qala bilər. Digər hal isə məhkəmə icraatı zamanı uşağın atanın himayəsində qalmasının məqsədəuyğun hesab edilməsi ilə bağlıdır. Əgər bu zaman ana buna etiraz etmirsə, yenə də uşaq atada qala bilər”.

E.Rzayeva qeyd edib ki, bu qərarlar hər zaman uşağın həyat və sağlamlıq mənafeləri nəzərə alınmaqla qəbul edilir. Ana və ya ata valideynlik hüquqlarından məhrum edilərsə, uşaq digər valideynin himayəsinə verilir. Bu məsələ Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsi ilə tənzimlənir.

“Valideynlik hüquqlarından məhrum edilmə yalnız məhkəmə qaydasında və qətnamə ilə baş tuta bilər. Mühüm məqam odur ki, valideyn uşağı ilə bərabər yaşamaq, onun qayğısına qalmaq, tərbiyəsində iştirak etmək kimi hüquqlarından məhrum edilsə belə, bu, onu vəzifələrdən, xüsusən də aliment ödəmək öhdəliyindən azad etmir”, – deyə hüquqşünas əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.