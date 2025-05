Rusiyanın Şimali Osetiya bölgəsində yerləşən Dzuarikau–Arxon avtomobil yolunda qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, “Lada Priora” markalı avtomobillə “VAZ 21053” toqquşub, 5 nəfər ölüb.

Ölənlərdən 3 nəfərin Azərbaycan vətəndaşı olduğu bildirilir.

