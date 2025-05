Yeni dələduzluq növü yayıldı - Diqqətli olun

Vətəndaşları cəlbedici təkliflərlə aldatmağa çalışırlar....Son zamanlar yeni dələduzluq növü yayılıb... "Qazandınız", "Sığorta aktivləşdirlir", "Sərfəli kredit"... Kiberfırıldaqçılar vətəndaşlara bu kimi adlarla zənglər edilir...

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, ekspertlərin sözlərinə görə, bu müdaxilələr xüsusilə də xarici nömrələr vasitəsilə həyata keçirilir.

Daxili İşlər Nazirliyindən isə məsələ ilə bağlı bildirdilər ki, elə təkcə dünənki tarixdə də vətəndaşların bank kartları məlumatlarını paylaşması nəticəsində, onların hesablarından pul çıxarılıb.

