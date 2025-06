Basketbolun 3x3 növü üzrə Azərbaycanın qadın millisi Avropa Kubokunun (2025) təsnifat mərhələsində yarımfinal oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma komandamız Malta ilə qarşılaşıb və rəqibini 21:11 hesabı ilə məğlub edib.

Yığmamız finalda Kipr komandası ilə üz-üzə gələcək.

Həlledici matç bu gün Bakı vaxtı ilə saat 22:15-da baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.