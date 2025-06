Tramp Los-Ancelesdəki etiraz aksiyalarından danışdı

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Los-Ancelesdə etiraz aksiyaları zamanı baş verən insidentlərə dair açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin sözlərinə görə, şəhər bir zamanlar böyük Amerikan metropolisi olsa da, hazırda qeyri-qanuni miqrantların təsiri altına düşüb. O bildirib ki, üsyankar qruplar federal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına hücum edərək, deportasiya əməliyyatlarının qarşısını almağa çalışırlar. Lakin qanunsuz iğtişaşlar hakimiyyətin qətiyyətini daha da gücləndirir.

