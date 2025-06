Favoritlər qələbə qazandı

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha 6 oyun baş tutub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, meydana I, J və L qruplarının komandaları çıxıblar.

Ən məhsuldar qarşılaşmalardan biri Xorvatiya ilə Çexiya arasında olub - 5:1. Qazaxıstan öz meydanında Şimali Makedoniyaya uduzub.

9 iyun

I qrup

Estoniya - Norveç 0:1

İtaliya - Moldova 2:0

Xal durumu:

Norveç - 12

İsrail - 6

İtaliya - 3

Estoniya - 3

Moldova - 0

J qrupu

Qazaxıstan - Şimali Makedoniya 0:1

Belçika - Uels 4:3

Xal durumu:

Şimali Makedoniya - 8

Uels - 7

Belçika - 4

Qazaxıstan - 3

Lixtenşteyn - 0

L qrupu

Xorvatiya - Çexiya 5:1

Farer adaları - Cəbəllütariq 2:1

Xal durumu:

Çexiya - 9

Xorvatiya - 6

Monteneqro - 6

Farer adaları - 3

Cəbəllütariq - 0

