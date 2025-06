İran İsraillə müharibəyə hazırlaşır

İranın hərbi və siyasi rəsmiləri İsrail tərəfindən hücum olacağı təqdirdə cavab tədbirlərini müzakirə ediblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" (NYT) qəzeti mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, İslam Respublikası yüzlərlə ballistik raketdən istifadə edərək yəhudi dövlətinin ərazisinə dərhal əks-zərbə endirməyi nəzərdə tutan cavab planı hazırlayıb.

CBS telekanalının əvvəllər məlumat verdiyi kimi, ABŞ rəsmiləri İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyata başlamağa hazır olduğu barədə məlumat alıblar. "Axios" internet portalının məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyunun 9-da telefon danışığında İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunu belə bir addımdan çəkindirmişdi.

Öz növbəsində ABŞ hərbi dairələrinin nümayəndəsi bildirmişdi ki, müdafiə naziri Pit Heqset təhlükəsizlik məqsədilə amerikalı hərbçilərin ailə üzvlərinin Yaxın Şərqdən "könüllü çıxışına" icazə verib. Dövlət Departamenti isə "regionda gərginliyin artması" səbəbindən ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinin bir sıra əməkdaşlarına ölkəni tərk etməyi tapşırdığını bildirib. Tramp bu addımları şərh edərkən vurğulayıb: "Onları çıxarırlar, çünki bu yer təhlükəli ola bilər. Görək nə olacaq".

İran haqqında danışan Ağ Ev sahibi qeyd edib:

"Onların nüvə silahı əldə etməsinə icazə vermək olmaz. Biz buna imkan verməyəcəyik".

Çərşənbə günü İslam Respublikasının müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə bəyan edib ki, ABŞ ilə müharibə olacağı təqdirdə İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ hərbi bazalarına hücum edəcək.

