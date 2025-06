Tramp: "Rusiya-Ukrayna müharibəsi dronların müharibəsidir"

ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Pod Force One” proqramına verdiyi müsahibədə Rusiya-Ukrayna müharibəsini “pilotsuz aparatların (dronların) müharibəsi” adlandırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, dronlar müasir döyüşlərin xarakterini kökündən dəyişən yeni, güclü və ağıllı silaha çevrilib.



“Əgər bu dəhşətli Rusiya-Ukrayna müharibəsinə baxsaq, hansı ki, biz onu dayandırmağa çalışırıq, görərik ki, bu, dronların müharibəsidir”, – deyə Tramp bildirib.



O vurğulayıb ki, cəmi üç il əvvəl belə, dronların döyüş meydanında bu qədər mühüm rol oynayacağını heç kim təsəvvür etməzdi. Tramp qeyd edib ki, pilotsuz aparatlar artıq qismən digər silah sistemlərini, hətta təyyarələri belə əvəzləyir.



“Bu, təəccüblüdür. Kim düşünərdi ki, bir dron bu qədər güclü silaha çevriləcək!” – deyə ABŞ Prezidenti əlavə edib.



Tramp həmçinin vurğulayıb ki, həm Ukrayna, həm də Rusiya bu texnologiyadan fəal şəkildə istifadə edir və bu, müasir müharibələrin mahiyyətini dəyişir.

