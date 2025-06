Xətai rayonunda yerləşən uşaq bağçasında ölüm hadisəsi olub.



Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu G.Mehmandarov küçəsində yerləşən uşaq bağçasında qeydə alınıb.

Burada mühafizəçi işləyən paytaxt sakini 42 yaşlı Rəhim Ağacavad oğlu Aşumov infarkt keçirərək ölüb.

Araşdırma aparılır.

