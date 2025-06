İstismara verildiyi tarixdən bugünədək Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) ilə 33.6 milyard kubmetr qaz nəql edilib.

Bu barədə Metbuat.az Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Cənub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan TANAP layihəsi “Enerjinin İpək yolu” hesab edilir və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Qeyd edək ki, bu gün Trans-Anadolu (TANAP) qaz kəmərinin istifadəyə verilməsindən 7 il ötür.

