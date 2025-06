Bu ilin may-iyun aylarında 8 nəfər qarpızdan zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Modern.az-a Kliniki Tibbi Mərkəzdən (KTM) məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu il may-iyun ayları ərzində KTM-in Toksikologiya şöbəsinə qarpızdan zəhərlənmə diaqnozu ilə 8 nəfər müraciət edib.

Məlumata görə, onların hər birinə ilkin tibbi yardım göstərilib və ölüm halı qeydə alınmayıb.

