Tanınmış şəxs də qəzaya düşən təyyarədə imiş - FOTO

Hindistanda 242 sərnişininin olduğu təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dağıntılar altından 204 cəsəd çıxarılıb. Hindistanın yerli xəbər agentliyi qəzada 1 nəfərin sağ qaldığını açıqlayıb. Bəzi mənbələrdə isə iki nəfərin sağ qaldığı irəli sürülür. Sağ qalanlardan biri, Britaniya vətəndaşı Vishvash ailəsini ziyarət etmək üçün Hindistanda olduğunu qeyd edib. Digər sağ sərnişinin yerli sakin olduğu bildirilir. Qəzaya uğrayan “Air India” təyyarəsində Qucaratın keçmiş baş naziri Vijay Rupaninin olduğu açıqlanıb. Rupani 2016-2021-ci illərdə Qucaratın baş naziri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, təyyarə havaya qalxdıqdan sonra Əhmədabad şəhərinin hava limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

