Hindistanda "Air India" aviaşirkətinə məxsus "Boeing 787-8 Dreamliner" sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 310-u ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli dairələr məlumat yayıb. Məlumata görə, təyyarənin göyərtəsində 240-dan çox insan həlak olub. Daha 75 nəfər təyyarənin düşdüyü yerdə ölüb.

