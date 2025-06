"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası turnirin I təsnifat mərhələsində baş tutacaq "Şelburn" (İrlandiya) - "Linfild" (Şimali İrlandiya) matçının qalibi ilə üz-üzə gələcək.

II təsnifat mərhələsinin ilk görüşü iyulun 22-23-də, cavab qarşılaşması 29-30-da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi ilk matçını səfərdə keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.