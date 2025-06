İlham Əliyev bu şəxsləri təltif etdi - ADLAR

Prezident İlham Əliyev Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əliyev Niyaz Novruz oğlu

Səlimov Rauf Ağaməmməd oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasova Yeganə İzzət qızı

Abdullayev Dəyanət Qurbanəli oğlu

Baxşəliyeva Validə Hüseyn qızı

Əliyev Gülağa Əlisa oğlu

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu

Əliyev Şahrza Hacı oğlu

Əliyeva Gülşad Hüseyn qızı

Əlizadə Nuridə Rəşid qızı

Əsədov Vüqar Həsən oğlu

Əzənmədov Habil Həsən oğlu

Hacıyeva Səriyyə Qasım qızı

Kərimov Musa Camal oğlu

Kərimova Vüsalə Nadir qızı

Qasımov Murad Fikrət oğlu

Qasımova Xəyalə Nurəddin qızı

Quliyev Balarəhim Mirzəağa oğlu

Məcidov İlkin Sabir oğlu

Məmmədova Həcər Əli qızı

Məmmədova Rəna Balakişi qızı

Mikayılov Rövşən Alı oğlu

Nəzərova Aybəniz İslam qızı

Orucəliyev Ramiz İman oğlu

Orucova Kamalə Nəriman qızı

Sadıqov İlqar Hacıbala oğlu

Sadıqov Qurban Rza oğlu

Sadıqova Səbinə Vaqif qızı

Səfərova Aygün Fikrət qızı

Süleymanov Nüsrət Süleyman oğlu

Tağıyev Teymur Aqil oğlu

Vəliyev Adil İsrayıl oğlu

Vəliyev Mirabbas Yaqub oğlu

Yaqubov İsmayıl Məmməd oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abbasov Mübariz Səlim oğlu

Abbasov Rəşid Əli oğlu

Abbasov Səhhət Hafiz oğlu

Abbasova Sevil Rafiqovna

Abdulbağıyev Kamil Məhbub oğlu

Abdullayev Elmir Dəyanət oğlu

Abdullayev Elnur Ələkbər oğlu

Abdullayev Habil Şamil oğlu

Abdullayev Rufət Rəhman oğlu

Ağayev Emin Nazim oğlu

Alpaşayeva Alidə Mail qızı

Aslan Cəmilə Aslan qızı

Ataşov Vaqif Bəyalı oğlu

Babayev Qurban Teymur oğlu

Babayeva İrana Səttər qızı

Bağırov Nəriman Sadıq oğlu

Bağırov Nofəl Yunsur oğlu

Baxşəliyeva Nərgiz Rəhman qızı

Balakişiyev Xalid Əli oğlu

Balakişiyev Malik Abbas oğlu

Bayramov İslam Aydın oğlu

Bayramov Nadir Mirzə oğlu

Bayramova Aysel Məhərrəm qızı

Bayramova Ləman Rəsul qızı

Bədəlov Rüfət Abbas oğlu

Bəşirova Surəyya Seyfəddin qızı

Cabbarov Mikayıl Cabbar oğlu

Cavadov Cavid Ərzuman oğlu

Cəfərova Səbinə Şirqasım qızı

Dadaşov Elşən Hacırza oğlu

Davudov Aral Qəyum oğlu

Eyvazov Sənan Qəni oğlu

Ədilov Şahmar Nazim oğlu

Əfəndiyev Sərdar Nəsrəddin oğlu

Əhmədov Elşən Kərim oğlu

Əhmədov Rövşən Əliağa oğlu

Əhmədova Aidə Fazil qızı

Əhmədova Aytən Balamirzə qızı

Əhmədzadə Rüfət Əhməd oğlu

Ələkbərli Pərvanə İsmayıl qızı

Ələkbərova Elmira Sabir qızı

Ələsgərova Səkinə Fərhad qızı

Ələskərov Saleh Adil oğlu

Əliyev Elçin Rafail oğlu

Əliyev Elşən Tofiq oğlu

Əliyev İlqar Şamil oğlu

Əliyev Mahir Məzahir oğlu

Əliyev Mehman Cəfər oğlu

Əliyev Rauf Karlen oğlu

Əliyev Səbuhi Fəxrəddin oğlu

Əliyev Vüqar Yaşasın oğlu

Əlizadə Anar Yusif oğlu

Əlizadə Kənan Rafiq oğlu

Əlizadə Tahir Vitalyeviç

Əmirov Elvin İlham oğlu

Əmirova Səbinə Ağa Bala qızı

Əsgərov Ruslan Yusif oğlu

Əzimova Günəş Qurtuluş qızı

Əzizov Ramal Rəsul oğlu

Əzizov Teymur Məmməd oğlu

Əzizov Ziyad Məzahir oğlu

Fərəcov Vüsal Eldar oğlu

Fəttayev Elvin Sabir oğlu

Hacıxəlilov Elgün Xanlar oğlu

Hacıyev Ruslan Cavanşir oğlu

Hacıyeva İranə Abasağa qızı

Hacıyeva Rəna Adil qızı

Həsənalıyev Şikar Əjdər oğlu

Həsənli Anar Tarif oğlu

Həsənli Qumaş Salman qızı

Həsənova Sevgili Mehdi qızı

Həsənova Ülviyyə Cavanşir qızı

Həsənzadə Taleh Abbas oğlu

Həşimov Həşim Salman oğlu

Həziyev İntizar Möhsün oğlu

Hüseynov Firuz Aydın oğlu

Hüseynova Səidə İslam qızı

Hüseynzadə Əhməd Vidadi oğlu

Xaspoladov İsmət Qərib oğlu

Xələfova Şəhla Əvəz qızı

Xəlilov Ramil Abuzər oğlu

Xəlilova Dürdanə Rəhim qızı

Xıdırov Anar Akif oğlu

İbayeva Nüşabə Mansur qızı

İbrahimli Nicat Qalib oğlu

İbrahimova Arzu Mahir qızı

İldırımzadə İlham Yusif oğlu

İlyasov İqbal Azad oğlu

İmamlı İsrayıl İsmayıl oğlu

İmamverdiyeva Sevda Şakir qızı

İmanov Nail Hidayət oğlu

İmanov Ramiz İsmayıl oğlu

İmanova Nuranə Nazim qızı

İmanzadə Qoçaq İsmayıl oğlu

İsgəndərov Tural Arif oğlu

İskəndərov Cavid Nizami oğlu

İsmayılov Ceyhun Elman oğlu

İsmayılov Eldar Adil oğlu

İsmayılov Əsəd İsmayıl oğlu

İsmayılov Fuad Faiq oğlu

İsmayılova Mahirə Camal qızı

Kamilov Rizvan Famil oğlu

Kazımov Samir Qabil oğlu

Kazımova Zenfira Yaşar qızı

Kərimov İlyas Elxan oğlu

Kərimov Rəşad Malik oğlu

Kərimov Vasif Ülfət oğlu

Qarayev Elmar Ufad oğlu

Qarayev Fuad Firdovsi oğlu

Qarayev Rəşad İmran oğlu

Qarayev Tamerlan Azər oğlu

Qasımov Aydın Qnyaz oğlu

Qasımova Qönçə Əli qızı

Qədimova Vəfa Akif qızı

Qədirov Elgün Nizaməddin oğlu

Qədirov Pərviz İsrayıl oğlu

Qəniyev Fərid Əli oğlu

Quliyev Elxan Arif oğlu

Quliyev Gəray Qulu oğlu

Quliyev Yusif Asif oğlu

Quliyeva Aynur Hüseyn qızı

Quluzadə Tural Afət oğlu

Qurbanova Gülay Əjdər qızı

Qurbanova Nigar Fərhad qızı

Mahmudov Müşviq Volodya oğlu

Mahmudov Nazim Şahin oğlu

Mahmudov Ramiz Veys oğlu

Mehralıyev Allahverdi Tanrıverdi oğlu

Məmmədbəyova Nüşabə Faiq qızı

Məmmədov Abbas Məcid oğlu

Məmmədov Anar Fikrət oğlu

Məmmədov Ceyhun Adil oğlu

Məmmədov Elman Telman oğlu

Məmmədov Elşad Aydın oğlu

Məmmədov Elvin Təvəkgül oğlu

Məmmədov Fazil Arif oğlu

Məmmədov Xaliq Əbülfəz oğlu

Məmmədov Rasim Zakir oğlu

Məmmədov Saleh Bəhrəm oğlu

Məmmədov Sani Akif oğlu

Məmmədov Səbuhi Tahir oğlu

Məmmədov Vasif Qəndəli oğlu

Məmmədov Vüsal Vaqif oğlu

Məmmədova Fəridə Mehman qızı

Məmmədova Gülnar İsmayıl qızı

Mikayılova Natalya Sahibəli qızı

Miriyeva Lalə Hüseyn qızı

Muradov Rövşən Əliheydər oğlu

Muradova Rəvanə Zakir qızı

Mursaquliyev Abdulla Həmid oğlu

Murtuzov Elxan Zumrat oğlu

Musayev Rasim Budaqoviç

Musayeva Səfurə Rəhman qızı

Mustafayev Kamil Şöhrət oğlu

Mustafayev Ülvi Xanlar oğlu

Müştaqova Məlahət Yunis qızı

Nəcərov Əliyulla Elbrus oğlu

Nəsibov Mehman Bayram oğlu

Nuriyev Elnur Zakir oğlu

Orucov Rəşad Lətif oğlu

Orucov Zamin Əhməd oğlu

Ramazanova Aytən Zəfər qızı

Rəcəbov Nazim Kazım oğlu

Rzayev Elnur Ənvər oğlu

Rzayeva Gülsüm Aydın qızı

Sadıxov Zaur Muxtar oğlu

Sadıqova Ulduz Əlihüseyn qızı

Salehov Taleh Valeh oğlu

Salmanov Zaur Nizami oğlu

Seyidov Ağa Seyidağa oğlu

Səfərəliyev Eldəniz İsbəndiyar oğlu

Sərdarov İkram Nağı oğlu

Səttarov Rəcəb Məqsədoviç

Süleymanlı Vüsal Müseyib oğlu

Süleymanov Vüqar Məmməd oğlu

Süleymanova Suzanna Otello qızı

Şixbalayev Tariyel İmam oğlu

Şirinova Rahu Şahin qızı

Şükürov Səfər Ramiz oğlu

Tağıyev Nizaməddin Şəmşi oğlu

Tağıyeva Leyla İlham qızı

Tanrıverdili Beyrək Əzizxan oğlu

Tarverdiyeva Aytən Şəmsəddin qızı

Vəliyeva Gülmira Rasim qızı

Yusibov Elnur Nağı oğlu

Yusifli Maarif İmran oğlu

Yusifli Ülkər Oruc qızı

Zalov Rəşad Məhərrəm oğlu

Zeynalov Elxan Dursun oğlu

Zeynalov Pərviz Akif oğlu

Zeynalov Təbriz Əmirxan oğlu

Zeynalova Lamiyə Ruslan qızı

Zəkəriyəzadə Fuad Rauf oğlu.

2. Dövlət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adı verilsin:

Fərəcov Fazil Salman oğlu

Həsənov Asəf Rəhim oğlu.

