Amerika İranın cavab cavabını gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NBC News Ağ Evdəki iki təhlükəsizlik mənbəsinə istinadən xəbər verib.

Bildirilib ki, Tramp administrasiyası İranın nüvə obyektlərinə hücumdan sonra yaxın 48 saat ərzində Tehrandan cavab reaksiyası ehtimalına hazırlaşır.

Xatırladaq ki, iyunun 22-si gecə saatlarında ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri İranın üç nüvə obyektinə uğurla hücum edib, bütün təyyarələr öz hava bazalarına qayıdıb.

