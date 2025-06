Bəhreyn, BƏƏ, Küveyt və İraq hava məkanını müvəqqəti bağladığını elan edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bölgədə vəziyyət gərginləşdiyinə görə, ehtiyat tədbiri kimi hava hərəkətinin müvəqqəti dayandırılması qərarı qəbul olunub.

Bundan əvvəl İranın Yaxın Şərqdəki ABŞ hərbi hədəflərinə cavab zərbələri əməliyyatına başladığı bildirilmişdi.

