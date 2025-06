“Kapital Bank”ın tərəfdaşlığı ilə keçirilən “FINTEX SUMMIT 2025” başa çatdı

Hər il ölkəmizdə keçirilən vacib beynəlxalq maliyyə tədbirlərindən biri olan “FINTEX SUMMIT 2025” başa çatıb. Mərkəzi Bank və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Visa beynəlxalq ödəniş sisteminin sponsorluğu, Kapital Bank-ın tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbir “Bankçılıq və maliyyə ekosistemində yeni trendlər: Rəqəmsal inteqrasiya, fintex tərəfdaşlıqları və kibertəhlükəsizlik” mövzusuna həsr olunub.

Sammit çərçivəsində təşkil edilən 7 paneldə ekspertlər maliyyə texnologiyalarının tətbiqi, rəqəmsal ödəniş ekosistemləri, süni intellektin bankçılıqda istifadəsi, açıq bankçılıq və dinamik şəkildə inkişaf edən bank-fintex əməkdaşlıq modelləri, kibertəhlükəsizlik və rəqəmsal mühitdə məlumatların mühafizəsi üzrə çağırışlar ətrafında geniş fikir mübadilələri aparıblar.

Visa-nın Azərbaycan üzrə regional lideri Nurlan Hacıyevin moderatorluğu ilə keçirilən “Rəqəmsal Azərbaycan: Visa ilə birgə ödəniş sənayesinin gələcəyi” adlı panel daxilində baş tutan “Gələcəyi formalaşdırmaq: Kapital Bank-ın Azərbaycanın rəqəmsal bankçılığının inkişafındakı rolu” ssesiyasında bankın Ödəniş sistemləri ofisinin lideri Zakir Xanməmmədov da ekspert qismində iştirak edib. O, xüsusən bankçılığın gələcəyi, yaxın dövr ərzində maliyyə sektorunun perspektivləri mövzusunda fikirlərini qeyd edib. “Bank sektoru qarşıdakı illərdə ciddi transformasiyaya uğrayacaq. Biz bu dəyişiklikləri bir çox istiqamətdə görəcəyik. Süni intellekt əməliyyatlar, analizlər və müştəri xidmətləri də daxil olmaqla hər sahədə tətbiq ediləcək. Klassik kart infrastrukturu azalacaq, onun yerini biometrik və token əsaslı identifikasiya alacaq. Xüsusilə Cənubi Qafqaz regionunda rəqəmsal ticarətin sürətlə böyüdüyünün şahidi olacağıq. Bu gün müştərilər daha sürətli, daha stabil, daha inklüziv və daha təhlükəsiz xidmətlər gözləyir. Biz də Kapital Bank olaraq bu gözləntiləri qarşılamaq üçün texnologiya, innovasiya və müştəri yönümlü yanaşmanı birləşdirir və gələcək fəaliyyətimizi bu istiqamətdə qururuq”.

Zakir Xanməmmədov həmçinin çıxışında qeyd edib ki, “Hələ 2018-ci ildə Birbank mobil tətbiqini müştərilərə təqdim etdiyimiz vaxt tətbiqin cəmi 30 000 min istifadəçisi var idi. Bu gün isə 3 milyondan çox istifadəçi Birbank mobil tətbiqinə etibar edir. Rahatlıqla deyə bilərəm ki, Birbank sadəcə mobil tətbiq deyil, həm də ölkənin maliyyə sahəsinin rəqəmsal tranformasiyasında, eləcə də insanların maliyyə davranışlarının formalaşmasında önəmli rola sahibdir. Nəqliyyatdan alış-verişə, onlayn ödənişlərdən QR ödənişlərə qədər bütün həllərin bir mobil tətbiq daxilində təqdim edilməsi həqiqətən də ölkə əhəmiyyətli bir hadisədir”.

Qeyd edək ki, 300-ə yaxın beynəlxalq və regional təşkilatın iştirak etdiyi tədbirdə 50-yə yaxın yerli və beynəlxalq spiker maliyyə texnologiyalarındakı trendləri və təcrübələrini bölüşüblər.

