Kriştiano Ronaldo "Əl-Nəsr"lə yeni müqaviləsinə əsasən 180-200 milyon avro qazanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məbləğə əmək haqqı və imic hüquqlarından əldə edilən gəlir də daxildir. Məlumata görə, Ronaldoya klubun səhmlərindən pay verilib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo "Əl-Nəsr"lə iki illik yeni müqavilə imzalayıb.

