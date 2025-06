Məhkəməsi keçirilən Ayazın üzündə işgəncə izləri müşahidə olunur - FOTO

Ayaz Səfərovun üzündə işgəncə izləri müşahidə olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Yekaterinburq məhkəməsində iyunun 27-də saxlanılan Ayaz Səfərovun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə baxılır. Ayaz Səfərov məhkəmə zalına gətirilib. Qeydd edək ki, məhkəmə Ayaz Səfərovun qardaşları Məzahir və Akif Səfərovlar barədə 22 günlük həbs qərarı çıxarıb. Məhkəmənin qərarı ilə onlar istintaq təcridxanasına göndərilib.

