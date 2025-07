​"Fənərbaxça"dan ard-arda transfer bombaları - Ulduz futbolçu təklifi qəbul etdi

"Fənərbaxça" PSJ-nin ulduzu Marko Asensionu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub futbolçu üçün 15 milyon avro təklif edib. Bildirilir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. Futbolçu "Fənərbaxça"nın təklifinə razılıq verib. Bildirilir ki, PSJ klubu da futbolçu ilə yolları ayırmaq istəyir.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" bundan əvvəl “Əl-Nəssr”in futbolçusu Con Duranla razılıq əldə edib. Futbolçunun müqavilə imzalamaq üçün Türkiyəyə gəldiyi barədə xəbərlər dərc edilib.

