"Araz-Naxçıvan" futzal komandasının UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, püşkatma mərasimi UEFA-nın Nyondakı mənzil-qərargahında keçirilib.

Azərbaycan çempionu F qrupunda "Ljuti" (Avstriya), PYF (Şotlandiya), və "Sparta" (Şimali İrlandiya) ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, F qrupunun matçları avqustun 26-31-i aralığında Avstriyada gerçəkləşəcək.

