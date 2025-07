“Qarabağ”ın oyununda 9 qol

Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan “Qarabağ” ilk yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Ukrayna təmsilçisi “Metallist” (Xarkov) ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma Ağdam klubunun məğlubiyyəti ilə bitib – 4:5. “Qarabağ”ın heyətində Nəriman Axundzadə dubl edib, digər qolları Aleksey Kaşukla Emmanuel Addai vurublar.

Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu Bakıdakı ilk yoxlama matçında “Zirə”ni 4 cavabsız qolla üstələmişdi.

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində “Şelburn” (İrlandiya) – “Linfild” (Şimali İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu raundun ilk görüşü iyulun 22-23-də, cavab qarşılaşması 29-30-da baş tutacaq.

