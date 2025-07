Aİ-nin ümumi əhalisinin sayı 450,4 milyon nəfərə çatdı

Avropa İttifaqına üzv olan 27 ölkənin ümumi əhalisi 2025-ci ilə qədər 450,4 milyon nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Statistika İdarəsinin Avropa İttifaqı ölkələri üzrə dərc etdiyi əhali məlumatlarında qeyd edilib. Bildirilir ki, 2024-cü ilin əvvəlində 449,3 milyon olan Aİ-yə üzv olan 27 ölkənin ümumi əhalisi 2025-ci ildə 450,4 milyona yüksəlib. Almaniya 83,6 milyon əhalisi ilə Aİ-nin ən sıx əhalisi olan ölkəsidir. Siyahıda 68,6 milyon nəfərlə Fransa, 58,9 milyon nəfərlə İtaliya, 49,1 milyon nəfərlə İspaniya, 36,5 milyon nəfərlə Polşa, 19 milyon nəfərlə Rumıniya, 18 milyon nəfərlə Hollandiya və 11,9 milyon nəfərlə Belçika yer alır.

Ən az əhalisi olan AB ölkələri 574000 nəfərlə Malta və 681000 nəfərlə Lüksemburqdur.

