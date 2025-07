Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov İran xarici işlər naziri Abbas Araqçi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Çinin Tyantszin şəhərində baş tutub.

Qeyd edək ki, Tyanzində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv ölkələrinin XİN başçıları Şurasının iclası keçirilir.

