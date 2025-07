"Real" üç futbolçunu göndərir

“Real Madrid” üç futbolçunu heyətdən göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Xabi Alonso qapıçı Andrey Lunin, yarımmüdafiəçi Dani Sebalyos və hücumçu Rodriqonun satılmasına razılıq verib. İddialara görə, məşqçi onları əsas heyət futbolçusu hesab etmir.

Qeyd edək ki, klublararası dünya çempionatında Andrey Lunin və Dani Sebalyos heç bir oyunda iştirak etməyib. Rodriqo isə bir matçda start heyətində yer alıb. “Arsenal”ın Rodriqonun xidmətində maraqlı olduğu iddia edilir. “Qalatasaray” klubunun isə Andrey Lunini transfer etməkdə maraqlı olduğu barədə xəbərlər dərc edilib.

