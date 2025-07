Ukrayna Ali Radasının bu gün keçirilən iclasında ölkənin eks-Baş naziri Denis Şmıqalın da yeni vəzifəsi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.