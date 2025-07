"Senzuranın ləğvindən sonra tənqidi jurnalistika inkişaf etdi" - Vüsalə Mahirqızı

Manset.az xəbər portalının baş redaktoru Əli Vəliyev APA İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Vüsalə Mahirqızından özəl video müsahibə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsahibədə Milli Mətbuatın 150 illik yubileyi, medianın dünəni və bu günü, onlayn xəbər platformaları, Media İnkişafı Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı suallara cavab alınıb.

Vüsalə Mahirqızı müsahibə zamanı Azərbaycanın bir sıra tanınmış qadın jurnalistlərinin peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı da öz mövqeyini ifadə edib.

Həmin video müsahibəni təqdim edirik:

