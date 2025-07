Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin ofisi məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı cəbhədəki vəziyyəti və Ukraynanın müdafiə sahəsində təcili ehtiyaclarını müzakirə ediblər.

