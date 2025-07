Egey dənizi sahillərində 3,6 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Yerli vaxtla saat 02:22-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 7,99 kilometr olub.

Dağıntı və təlafatla bağlı hələlik məlumat yoxdur.

