Dollar bahalaşacaq? - PROQNOZ

“Donald Tramp administrasiyasının həyata keçirdiyi iqtisadi və geosiyasi qərarlar, xüsusilə vergi islahatları və proteksionist ticarət siyasətləri (məsələn, Çinlə ticarət müharibəsi), ABŞ iqtisadiyyatına müsbət impuls verməklə yanaşı, həm də ABŞ dollarının güclənməsinə səbəb olub. Belə hallarda investorlar dollarla nominallaşmış aktivlərə yönəlir, nəticədə ABŞ dollar indeksi artım nümayiş etdirir”.

Bunu iqtisadçı ekspert Murad Calalov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, qlobal makroiqtisadi göstəricilərdən biri kimi qızıl adətən dollarla əks-korrelyasiyada hərəkət edir:

“Yəni, dollar gücləndikcə, qızılın dəyəri azalır və əksinə. Lakin bu münasibət bazarda baş verən fundamental və texniki faktorların təsiri altında zaman-zaman pozula bilər. Məsələn, qlobal risklər artdıqda həm dollar, həm də qızıl təhlükəsiz liman aktivləri kimi dəyər qazana bilər. Bununla yanaşı, bazarda tez-tez süni intervensiyalar və manipulyasiyalar müşahidə olunur. Böyük institusional investorlar (hedge fondlar, mərkəzi banklar və s.) yüksək həcmdə əməliyyatlarla qiymətləri qısa müddətli dəyişə bilirlər. Bəzən də dövlətlər və ya iri maliyyə qurumları geosiyasi açıqlamalar və ya monetar siyasətlə bağlı bəyanatlarla bazar iştirakçılarının psixologiyasına təsir göstərərək, qiymətləri istədikləri istiqamətdə yönəldə bilirlər”.

Ekspert qeyd edib ki, texniki və fundamental analiz əsasında formalaşdırılmış proqnozlar belə, bazarın real hərəkəti ilə ziddiyyət təşkil edə bilər:

“Bu isə analitiklər və fərdi treyderlər üçün ciddi risk faktorudur. Belə hallarda bazarda qısa müddətli volatillik artır və qiymət dəyişmələri təbii bazar reaksiyalarından daha çox manipulyativ impulslarla hərəkət edir. Bundan əlavə, xüsusilə qlobal makroiqtisadi hadisələr fonunda (FED qərarları, inflyasiya göstəriciləri, əmək bazarı dataları və s.) qiymətlərdə “gap” effekti müşahidə olunur, yəni, bazar müəyyən məlumatlara qeyri-adi, kəskin reaksiya verir. Bu isə investorlardan daimi bazar nəzarəti və çevik reaksiya tələb edir. Al-sat qərarları vaxtında verilmədikdə, bir neçə saat ərzində belə böyük zərər və ya fürsət itkisi ilə nəticələnə bilər”.

M.Calalovun sözlərinə görə, bütün bu faktorlar göstərir ki, müasir maliyyə bazarlarında yalnız texniki və fundamental analiz kifayət deyil. Həmçinin likvidlik axınları, bazar sentimenti və institusional davranışların analizi də vacib komponentlərə çevrilmişdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.